نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود مسلم: تصريحات إسرائيل العبثية تأتي مع تراجع فرص تحقيق أهدافها في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن إسرائيل ستواصل العمليات في جنوب القطاع وتحديدا في رفح، وأنها تهدف لإعادة احتلال محور فيلادلفيا، قائلا إننا يجب أن نتعود على مثل هذا العبث من الموقف الإسرائيلي الذي يزداد مع صعوبة أو تراجع فرص تحقيق أهدافها في الحرب على غزة، وكلما لا يحقق الجيش الإسرائيلي ما كان يصبو إليه أو يعد به شعبه من استعادة الرهائن أو القضاء على حماس فيضطر كل مرة للاشتباك مع أحد أطراف المنطقة وعلى رأسها مصر، علاوة على التصريحات الإعلامية.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هذه التصريحات تم الرد عليها من قبل بقوة من القيادة والدولة المصرية، وأن احتلال محور فيلادلفيا خط أحمر، مثله مثل التهجير خط أحمر.

وأشار إلى أن العملية خطيرة وإسرائيل في ظل هذا الوضع الميداني الصعب وفي ظل الصورة الذهنية المتراجعة عليها، لا تحتمل تبعات مثل هذه القرارات، ويجب رصد التصريحات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة كلما تراجعت إسرائيل ميدانيا كلما لا تحقق هدفها ميدانيا تظل تعبث بتصريحات عبثية مثل مصر تغلق معبر رفح أو تهرب السلاح لحماس أو احتلال محور فيلادلفيا، كل هذه الأحاديث موجهة للداخل الإسرائيلي.