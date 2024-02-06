نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن في الشرق الأوسط.. ما بين سيناريوهات التهدئة والدعم للاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي عمرو خليل، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء إلى المنطقة حاملا رسائل للتهدئة في غزة، لكن جيش الاحتلال يواصل جرائمه في القطاع، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما يسميه بالنصر المطلق.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فقد استمر في هجومه الشديد على الإدارة الأمريكية، وهذه المرة أعتبر العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين بالضفة الغربية تجاوزا لخط أحمر لا ينبغي السماح به حسب قوله.

وتابع، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في المنطقة وسيزور إسرائيل حاملا رسالة أخرى، رسالة دعم عسكري ومالي لإسرائيل بعد أن أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي موافقته على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.. لتستمر إسرائيل في محو أجيال في غزة ويستمر جنودها في قتل الأطفال بأعداد تنافس أبشع الحروب كما يقول الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي بصحيفة هآرتس.

وأوضح، أن بلينكن جاء حاملا رسالة أخرى هي منع انتشار الصراع إلى جبهات أخرى.. في الوقت الذي تجددت فيه غارات بلاده على اليمن، ولكنه وصل اليوم الرياض وسيزور مصر وقطر ورام الله أيضا سيواجه برسائل أخرى، وهي رسائل بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأن الحل العادل والشامل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. رسائل تؤكد أن هذا الحل هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأتمّ: "بغير ذلك فاستمرار جرائم إسرائيل في غزة سيؤدي لا محالة إلى انتشار الصراع، إلى حرب لا تبقي ولا تذر".