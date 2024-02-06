باحث سياسي بواشنطن: التدخل الأمريكي في الشرق الاوسط "لا يثمن ولا يغني من جوع"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي بواشنطن، إن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وما تبعها من تطورات الاوضاع في البحر الأحمر وقناة السويس، أدي لضغط كبير على الاحاد الأوروبي، لأن أوروبا الأكثر تاثرًا بما حدث، وأكثر بكثير من أمريكا، والاختلاف بينهما، سيؤدي لتغيير اتجاهات الصراع ف يالمرحلة المقبلة، لأن تاثر أوروبا بما يحدث أكبر من أمريكا بكثير.

وذكر خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين بدأت تشعر بالقلق، بسب ما يحدث في البحر الأحمر، وربما يكون هناك زخم يتم خلقه، وربما ينتهي بصورة أو بأخرى بشيء من التغيير الحقيقي.



وأوضح أن هناك درجات من الضغط الأمريكي على إسرائيل، ولكن احتمالات الهدنة ثقيلة جدًا على إسرائيل، مضيفًا أن التدخل الأمريكي في الشرق الاوسط فهو تدخل لا يثمن ولا يغني من جوع، معقبًا:" عدم التدخل ربما يكون افضل، وتدخلات واشنطن تزيد الأمر والموقف في المنطقة أكثر اشتعالًا".

وعلق على زيارات بلنكن إلى منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي يسعى لزخم أكبر بالتباحث مع السعودية ومصر وقطر ودول المنطقة، وربما يتم التوصل لهدنة حقيقي، في ظل تدخل هذه الدول بهذه الثقل.