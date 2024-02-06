نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل هدنة جديدة في غزة.. مصر تكثف تحركاتها لوقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "من أجل هدنة جديدة في غزة.. مصر تكثف تحركاتها لوقف إطلاق النار".

تكثف الدولة المصرية تحركاتها وتتواصل مع كل الأطراف المعنية إقليميا ودوليا لوقف إطلاق النار من أجل هدنة جديدة في قطاع غزة.

وبينما تستعد القاهرة لاستقبال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في إطار جولته الشرق أوسطية، استقبلت القاهرة وزير الخارجية الفرنسية الذي أعلن تأييده للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين والذي يعمل على إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد المسؤول الفرنسي، أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءً من الدولة الفلسطينية المقبلة، وأن بلاده تعمل مع مصر من أجل هذا المسعى.

التحركات المصرية قبل وبعد السابع من أكتوبر استهدفت حشد جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وبفضل هذه التحركات يحظى الموقف المصري بتأييد كل القوى الدولية الفاعلة والتي أعلنت رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارها المسار الحقيقي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.