هجوم بمسيرة على سفينة شحن بريطانية غرب الحديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:31 صباحاً - قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن سفينة شحن عامة مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار مادية جراء استهدافها بواسطة مسيرة غرب ميناء الحديدة، وفقا لما نقلته "رويترز".

وأضافت أمبري في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة البريطانية.

ومن جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن حادث على بعد 57 ميلًا بحريًا غربي ميناء الحديدة في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".