العالم اليوم - ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:24 مساءً - قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر.

وارتفعت الطلبيات 8.9 في المئة عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم. وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 أعلى بنسبة 0.1 بالمئة عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.