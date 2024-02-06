العالم اليوم - معجزة الفضاء.. فريق طبي يعمل على علاج يقتل السرطان

انتم الان تتابعون خبر معجزة الفضاء.. فريق طبي يعمل على علاج يقتل السرطان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 01:21 مساءً - اكتشاف مبهر في الفضاء قد يكون الحل الجذري لمرض السرطان ففي خطوة مبتكرة تهدف إلى تقديم إسهام هام في مجال البحث الطبي، قام فريق من العلماء في كاليفورنيا بنقل أبحاث الأورام إلى الفضاء وذلك للحصول على النتائج بشكل أسرع،

فالجاذبية الضعيفة في الفضاء تعمل على وضع الخلايا تحت إجهاد كبير، مما يجعلها تتقدم في العمر بسرعة أكبر، ما يساعد العلماء في رصد تقدم نمو السرطان وتأثير علاجات المرض بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يمكن فعله على الأرض، الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت المطلوب لتلك الأبحاث.

الخبراء أكدوا أن للجاذبية المنخفضة في الفضاء فوائد عدة، أهمها أنها تجعل الخلايا تنمو بشكل ثلاثي الأبعاد كما تنمو الخلايا في الجسم، فيما أعرب العلماء القائمون على هذه التجربة عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن هذه النتائج تمثل أملا عمليا لمكافحة السرطان.

ويأمل الفريق بإطلاق الدواء في التجارب السريرية على الأرض بحلول نهاية العام الحالي ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم بها الفريق بإرسال مثل هذه العينات إلى الفضاء، فقد أطلقت سابقا خلايا جذعية على متن رحلات سبيس إكس المتعددة. ولوحظ حدوث تغيرات ما قبل الإصابة بسرطان الدم لم يتم رؤيتها خلال نفس الإطار الزمني في الضوابط على الأرض.

تعتبر هذه الاكتشافات ليست فقط إنجازا علميا، ولكنها تفتح أفاقا جديدة لفهم السرطان وتطوير علاجات فعالة للمرض الذي لطالما شغل الأوساط الطبية دون علاج فعال له.

أمل جديد

صرح مهند دياب، استشاري طب الأورام، في حوار مع رادار على "دوت الخليج" بأن هذا الاكتشاف وهذه التجارب قد أعطت آمالاً جديدة في معالجة سرطان المرضى.