نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانية من نوعها.. أمير الكويت يصل إلى عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مسقط، اليوم، في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق يومين.

وكان السُّلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان في مقدّمة مستقبلي أمير الكويت لدى وصوله إلى المطار.

وتفقد الزعيمان حرس الشرف قبل ان يتوجّهًا إلى قصر العلم لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها أمير دولة الكويت إلى الخارج منذ توليه الحكم، حيث كانت الأولى في الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.