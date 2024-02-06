نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: لن نستطيع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس على التشريع بهذا الشأن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إن لم يصادق الكونغرس على التشريع حول التمويل الإضافي في عام 2024.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "دون التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا، لن تستطيع الولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدة الأوكرانية".

وأضاف كيربي: "يجب أن يكون لدينا التمويل الإضافي لنكون قادرين على مواصلة تقديم المساعدة العسكرية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة والأسلحة بسبب توقف المساعدات الأمريكية.

وتابع: "نعرف الحقائق حيث يتخذ بعض القادة في الميدان قرارات صعبة بشأن كمية الذخائر التي سيستخدمونها في يوم معين، وكمية الذخائر التي يجب ادخارها. وهم يتخذون قرارات بشأن المناورات العملياتية انطلاقا من القدرة على مواصلة دعم القوات في الخطوط الأمامية. وهم في وضع صعب".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون بمجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل المساعدات الإضافية لأوكرانيا حتى الآن.