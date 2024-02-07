نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: أبلغنا السفيرة الإسرائيلية برد فعلنا السلبي على تصريحاتها الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية أنها أبلغت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا غالبيرين برد الفعل السلبي الروسي على تصريحات السفيرة لصحيفة "كومرسانت" الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، حول استدعاء السفيرة الإسرائيلية للخارجية الروسية يوم 6 فبراير، إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف "أبلغ السفيرة برد الفعل السلبي على تصريحها لصحيفة "كومرسانت" المنشور في 4 فبراير، والذي تضمن تفسيرات مشوهة وتقييمات غير مقبولة لبعض جوانب السياسة الخارجية والداخلية الروسية".

وأضافت الخارجية أنه "جرى التأكيد على أن موسكو تهدف إلى تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية بروح من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الشرعية للجانبين".

وأكدت أن موسكو "تعول على مساهمة بناءة في هذا الصدد" من قبل السفيرة الإسرائيلية.

يذكر أن السفيرة الإسرائيلية في تصريحها لصحيفة "كومرسانت" انتقدت الموقف الروسي تجاه التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك عدم إدراج روسيا لحركة "حماس" على قائمة التنظيمات الإرهابية.