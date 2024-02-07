العالم اليوم - وكالة الطاقة: هجمات البحر الأحمر تضر أسواق النفط في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 01:25 مساءً - قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق وأمن الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن التأخير في تسليم منتجات نفطية بسبب تحويل مسار السفن لتجنب هجمات في البحر الأحمر، يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة.

وأضاف ساداموري في تصريحات لرويترز، على هامش أسبوع الطاقة بالهند المنعقد في ولاية جوا، "نشهد حاليا وضعا صعبا فيما يتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس"، مشيرا إلى وجود تأخير في عمليات تسليم مختلفة لمنتجات نفطية.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر.

ورغم التأخير والمخاوف إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط العالمية وجرى تداول خام برنت دون 80 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

وقال ساداموري "الأسواق مستقرة نسبيا بفضل المعروض".

وأضاف "تأتي زيادة الإمدادات من خارج مجموعة أوبك+، ويجيء معظمها من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا، ونمو الطلب ليس قويا للغاية بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي".

وأشار ساداموري، إلى أنه لا يتوقع أن يكون لقرار السعودية وقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا، تأثير فوري على أسواق النفط العالمية في الأجل القصير.

وقال إن خفض الإنتاج الحالي من السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، أدت إلى زيادة طاقة النفط الفائضة المتاحة عالميا.