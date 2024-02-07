حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة

حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفةتصدت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، لاقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في عدد من مناطق الضفة المحتلة، وتخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات واعتقالات.

ففي جنين، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، تصدت المقاومة لاقتحام المدينة ومخيمها واندلعت مواجهات مع قوات العدو في عدة محاور، كما اندلعت مواجهات عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.

واقتحمت قوات العدو بآليات وجرافات عسكرية مدينة ومخيم جنين من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.

وأطلق جيش العدو الرصاص على المواطنين الفلسطينيين أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات في المخيم وأحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين.

وتزامن مع اقتحام قوات العدو تحليق طائرات استطلاع في سماء المدينة ومخيمها، ونشرت قوات قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات العدو من تجاه شارع الناصرة.

وشنت قوات العدو حملة اعتقالات خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وريفها، بينهم القيادي في حماس الشيخ عبد الجبار جرار بعد اقتحام منزله في المدينة، ويحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي.

وفي طولكم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو عقب اقتحامها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة كبيرة من جيش العدو المدينة وشنت حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين في عدة أحياء بينها كفر سابا والنقار وشريم، واندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة عنيفة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات العدو بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بعدة دوريات عسكرية، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق من البلدة، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات العدو قرية كفر قليل وبلدة قصرة في نابلس وشرعت في تنفيذ مداهمات، وداهمت حي الضاحية شرق نابلس واعتقلت شابين وداهمت منزل أسير.

أما في رام الله، فقد اعتقلت قوات العدو، مواطناً، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته في قرية دورا القرع شمالا، واقتحمت راس كركر غربا واعتقلت الشاب ساجي نصر نوفل بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي أريحا، اقتحمت قوات العدو مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات العدو في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تركزت في منطقة "أم السمن" القريبة من الشارع الاستيطان رقم 60 في الجهة الغربية للبلدة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عند منطقة عقبة حسنة على المدخل الغربي لمحافظة بيت لحم الموصل لقرى الريف الغربي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات العدو اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل وداهمت عدة منازل وكسرت محتوياتها واعتقلت ثلاثة مواطنين وصادرت ثلاث مركبات، قبل أن تنسحب.