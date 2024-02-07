نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: زيارتي لليبيا تأتي في إطار دعم جهود إجراء الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال لقائه بعبدالحميد الدبيبة، أن زيارته لليبيا تأتي في إطار دعم جهود إجراء الانتخابات، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وكانت من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية الليبية، كان من المقرّر أن تجرى في 24 ديسمبر 2021، قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ غير محدد حتى الآن.

وكان من المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية في وقت سابق، إذ حُدّد تاريخ 10 ديسمبر 2018 لإجرائها أوّل مرة، ثم أجلت لتكون في أوائل عام 2019 وهو ما لم يحصل. ستعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية كانت ستجرى في يناير 2022 قبل أن تُأجّل هي الأخرى.