العالم اليوم - الدعم السريع ينفي انسحاب قواته من أم درمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 04:29 مساءً - نفي مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور، اليوم الأربعاء، لسكاي نيوز عربية انسحاب قوات الدعم من مدينة أم درمان.

وجاء نفي المستشار محمد المختار النور، ردا على ما وصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، التي قام الجيش السوداني بنشرها تفيد بأن قواته سيطرت على سوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع.

تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 10 من 14 مقر رئيسي وفرعي للجيش وتتقاسم معه السيطرة على القيادة العامة في وسط الخرطوم؛ فيما يسيطر الجيش على معظم المقار العسكرية في مدينة أم درمان التي شهدت معارك طاحنة بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

