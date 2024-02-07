25 قتيلاً بانفجارين في باكستان
قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وأصيب آخرون بجروح جراء انفجارين وقعا اليوم الأربعاء، أمام مكتبين لحزبين سياسيين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وذلك قبل يوم من إجراء الانتخابات العامة في باكستان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الباكستانية، قولها: إن الانفجار الأول أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من عشرة أشخاص بجروح.. مشيرةً إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية.
وأضافت الشرطة: إن الانفجار الثاني نجم أيضا عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية أوقفها مجهولون أمام مكتب الحزب، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 12 بجروح.
وأدان وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية جوهر إعجاز التفجيرين.. مؤكدا أن هذا التطور لن يؤثر على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم غد الخميس.
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