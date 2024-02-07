الدفاع الألمانية: وصلنا إلى أقصى حدود قدرتنا على إنتاج وإرسال الذخيرة إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، وصولها إلى أقصى حدود قدرتنا على إنتاج وإرسال الذخيرة إلى أوكرانيا، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق منفصل، قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه يعمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية:"نعمل على إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"

وأكد أن جيش الاحتلال يعوق إدخال المساعدات الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه يثمن جهود الادعاء السويسري في فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي.