نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا: كوريا الشمالية سترد بشكل مناسب إذا هاجمتها الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن تتمكن الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد بيونغ يانغ، أو شن هجمات مثل تلك التي تقوم بها في الشرق الأوسط ضد جماعة الحوثي اليمنية التي استهدفت عدد من السفن في البحر الأحمر ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صرح سفير روسيا لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، في مقابلة لوكالة تاس، أن الوعي بحجم الضربة الانتقامية لكوريا الديمقراطية يمنع الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات ضد بيونغ يانغ على غرار الهجمات الأمريكية على الحوثيين اليمنيين في الشرق الأوسط.

وذكّر الدبلوماسي الروسي بالتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا سيما الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال "إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يمنع واشنطن من اتخاذ مثل هذه الخطوات ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فهو الفهم (آمل أن يفهمه السياسيون، وعلى الأقل الجيش الأمريكي) أنه ردًا على ذلك ستتبع ضربة انتقامية كورية مناسبة.

وأكد ماتسيغورا أن القوى الأخرى المناهضة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليس لديها مثل هذه القدرات التي تمتلكها كوريا الشمالية، وأن الأمريكيين يستغلون ذلك دون عقاب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة رودونج شينمون، وهي الدورية اليومية الرئيسية لحزب العمال الكوري، في تعليق لها أن التصرفات الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة أدت إلى وضع يتصاعد فيه الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية إلى مستوى خطير وينذر بخطر وقوع أعمال عنف. أصبحت الحرب النووية العالمية حقيقية. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.