نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.1 مليار دولار لمساعدة السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها بحاجة إلى 4.1 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدة انسانية للسكان في السودان التي تشهد حربًا أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان اليوم الأربعاء: "لقد حرمت عشرة أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبا، الأمن والمأوى وسبل العيش".

ومنذ 15 أبريل العام الماضي، يدور قتال في السودان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.

وعلى مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثن الجوع أحدًا من السكان، ويواجه حوالى 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حاليًا أزمة حادة، حسب الأمم المتحدة.

وفي دارفور غرب السودان، يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للنازحين، وهو الأكبر والأقدم في البلاد ويؤوي 300 ألف إلى 500 ألف شخص حسب التقديرات، وفق ما ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" هذا الأسبوع.

وفي هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

وخرجت من الخدمة ثلاثة أرباع المرافق الصحية في الولايات السودانية المتضررة من النزاع، في حين تنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا.

وتسبب العنف في فرار أكثر من 1.5 مليون شخص، واللجوء إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان التي كانت قد استقبلت أصلا أعدادًا كبيرة من اللاجئين قبل الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4.1 مليار دولار هذا العام، بينها 2.7 مليار دولار لمساعدة 14.7 مليون شخص في السودان.

وأكد غريفيث "أن سخاء المانحين يساعدنا على توفير الغذاء والمأوى ومياه الشرب والتعليم للأطفال، علاوة على مكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين".

وأشار إلى أنه "لم يتم تمويل سوى نصف نداء العام الماضي، ويتعين علينا هذا العام تقديم المزيد وبالحاح أكبر"، لسد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان.

ومن المبلغ المطلوب، تحتاج مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى 1.4 مليار دولار علاوة على ذلك، لتمكينها من تقديم المساعدة لنحو 2.7 مليون لاجئ في الدول المضيفة.