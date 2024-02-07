نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط جديد لحماس من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حماس شرط أساسي وضرورى لاتفاق وقف الحرب مع إسرائيل وهو أن تكون 5 دول ضامنة لتنفيذ الاتفاق وهم (روسيا، قطر، مصر، الولايات المتحدة، تركيا)

وذكرت تفاصيل المرحلة الاولى والتى تعتبرمرحلة إنسانية ولا بد منها وتهدف إلى الإفراج وتحرير كل المحتجزين لدى الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد معين من المحجوزين الفلسطينيين، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأشارت إلى تكثيف كل المساعدات والدعم الإنساني، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بالسكان، وأن يسمحوا ببدء أعمال وإعادة وبناء إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية، وإعادة إقامة مخيمات لإيواء السكان الذين تم تدمير بيوتهم من الجيش الإسرائيلى.

وأفادت حماس أن تتولى مصر وقطر قيادة الجهود والأعمال وكل ما يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا.