العالم اليوم - بالفيديو.. مقتل قياديين في كتائب حزب الله بهجوم في بغداد

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مقتل قياديين في كتائب حزب الله بهجوم في بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 10:21 مساءً - قتل قياديان في كتائب حزب الله بهجوم شهدته بغداد ليل الأربعاء، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأوضح مراسلنا أن من بين القتلى القياديان أبو باقر الساعدي الذي يعد مهندس الصواريخ في كتائب حزب الله، وأركان العلياوي مسؤول منظومة المعلومات في الكتائب.

وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس"، إن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل".

وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي"، الذي يضم كتائب حزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة بالكامل من جراء الهجوم.

عن كتائب حزب الله