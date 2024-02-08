العالم اليوم - "الأفيال" تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا في النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 12:24 صباحاً - بلغت كوت ديفوار المضيفة نهائي كأس إفريقيا للأمم وذلك للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2015، بفوزها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-0، الأربعاء في نصف النهائي على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

بهذه النتيجة، ضرت "الأفيال" موعداً مع نيجيريا الفائزة على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح. وسجّل لكوت ديفوار، المتوجة في 1992 و2015، سيباستيان هالر (65)، فواصلت عودتها "من الموت" بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الادوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجدداً في النهائي.

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