العالم اليوم - أذربيجان.. علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 01:21 صباحاً - أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، يوم الأربعاء، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع.

ويحكم علييف الدولة الغنية بالنفط منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر.

وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين آخرين.

وفي العام 2018، حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحوالى 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة.