العالم اليوم - مايكروسوفت تطلق المساعد "كوبايلوت" لتعزيز الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 02:22 صباحاً - ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، يوم الأربعاء، أن شركة مايكروسوفت ستطلق المساعد الافتراضي (مايكروسوفت 365 كوبايلوت)، في ظل سعيها إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الموقع نقلا عن رسالة داخلية بأن الشركة تجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين، وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة.

وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع "أوبن إيه.آي"، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت ( )، بالإضافة إلى النمو المطّرد لأعمال الحوسبة السحابية في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا متخطية أبل.

وتعمل أداة كوبايلوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من "أوبن إيه.آي".

وهي الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365 والتي تتضمن برامج وورد وأوتلوك وتيمز.

وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر بيع (كوبايلوت) مقابل30 دولارا شهريا. ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد، أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.