العالم اليوم - بلينكن بحث مع غالانت أهمية إقامة دولة فلسطينية وأمن إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 03:24 صباحاً - بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإسرائيل يؤاف غالانت أهمية تحقيق سلام دائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن وغالانت بحثا في تل أبيب أهمية إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد بلينكن على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

واستعرض الطرفان الجهود الأخيرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين، وزيادة مستويات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع توسع الصراع.

وفي وقت سابق، أكد بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية "باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وتحقيق تكامل أكبر للمنطقة".

كما شدد بلينكن أيضاً على الحاجة الملحة لتهدئة حدة التوتر في الضفة الغربية، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.