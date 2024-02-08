المبعوثة الألمانية: ألمانيا ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ونشكر مصر على جهودها

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أحمد جودة - القاهرة - قالت المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدني والأوسط، دايكي بوتسل، في زيارتها الخامسة لمصر، إن ألمانيا ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وقدمت الشكر إلى مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت بوتسل، خلال تواجدها بالقاهرة: أود أن أشكر مصر على الدور الحيوي الذي تلعبه، والجهود الهائلة التي تبذلها لمساعدة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابعت: "لقد اتفقنا على أن الوضع صعب للغاية داخل قطاع غزة، وأن المعاناة لا يمكن تصورها، وأن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للوصول إلى غزة، فنحن بحاجة ماسة إلى ذلك".

وأردفت بوتسل: لقد قدمت ألمانيا نحو 220 مليون يورو كمساعدات إنسانية للأراضي الفلسطينية في عام 2023، مما يجعلنا مرة أخرى ثاني أكبر مانح، فيما جلبت الطائرات الألمانية حاضنات وأجهزة تنفس إلى مصر لدعم علاج المرضى الفلسطينيين هنا.

وأشارت إلى أن ألمانيا أرسلت 10 الآف خيمة عائلية، وكذلك مراتب النوم والبطانيات وأسرة المخيمات، بالإضافة إلى 45 ألف مرشح مياه.

وأعلنت المبعوثة الخاصة إرسال المزيد من المساعدات فى الأيام القليلة المقبلة إلى مصر، وكذلك المزيد من المساعدات المقدمة من ألمانيا عبر الجسر الجوى للاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك خلال زيارة المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، دايك بوتسل، مصر مؤخرا كجزء من جولتها الإقليمية الأخيرة لمراقبة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وجاءت زيارة المبعوثة الألمانية ضمن جولة شملت الدول المجاورة لغزة كمصر والأردن ورام الله وإسرائيل بالإضافة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للبحث عن السبل الممكنة للتعاون وكذلك لتحسين الوضع الذي يعد جزءًا من مهامها الدبلوماسية.

وأشادت المبعوثة الألمانية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملف غزة، مشيرة إلى اجتماعاتها المثمرة التي أجرتها مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الأحمر المصري.

وقالت المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط إن ألمانيا لم تتخلى عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإنما قررت وقف الدعم مؤقتا حتى يتم النظر في نتائج التحقيقات.