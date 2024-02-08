المبعوثة الألمانية: ألمانيا كانت واحدة من الداعمين الرئيسيين للأونروا لعقود من الزمن

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أحمد جودة - القاهرة - قالت المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدني والأوسط، دايكي بوتسل، في زيارتها الخامسة لمصر، إن ألمانيا كانت واحدة من الداعمين الرئيسيين للأونروا لعقود من الزمن.

وأضافت المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدني والأوسط، خلال تواجدها في القاهرة، إن ألمانيا دعمت الأونروا بمبلغ 206 مليون يورو، مضيفة: لقد كنا بذلك ثاني أكبر مانح في العام الماضي.

وأضافت المبعوثة الألمانية أنه ومرة أخرى، قامت ألمانيا بزيادة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بمبلغ 44 مليون يورو لغزة وحدها، وبذلك تصل مساعدات ألمانيا الإنسانية للأونروا في غزة إلى 83 مليون يورو في عام 2023.

وتابعت بوتسل في حديثها: نحن نعلم أن الأونروا تعتبر وكالة ذات دور حاسم وحيوي بالنسبة للسكان في قطاع غزة وكذلك للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا والضفة الغربية ولبنان، ولهذا السبب كنا ثابتين في دعمنا.

وأضافت: ومع ذلك، نحن نقدر أن الأمم المتحدة والأونروا صدمت من جوهر الادعاءات الخطيرة الأخيرة، تماما مثلنا، لأنها أعلنت عن إجراء تحقيق ومراجعة.

وأكدت بوتسل أنه في ضوء التقدم المحرز في التحقيقات، ستقرر ألمانيا التمويل الجديد، متابعة؛ لأننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على الثقة بأنه لا يوجد مجال للتطرف والأنشطة الإرهابية والكراهية في حياتنا.

جاء ذلك خلال زيارة المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، دايك بوتسل، مصر مؤخرا كجزء من جولتها الإقليمية الأخيرة لمراقبة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وجاءت زيارة المبعوثة الألمانية ضمن جولة شملت الدول المجاورة لغزة كمصر والأردن ورام الله وإسرائيل بالإضافة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للبحث عن السبل الممكنة للتعاون وكذلك لتحسين الوضع الذي يعد جزءًا من مهامها الدبلوماسية.

وأشادت المبعوثة الألمانية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملف غزة، مشيرة إلى اجتماعاتها المثمرة التي أجرتها مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الأحمر المصري.

وقالت المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط إن ألمانيا لم تتخلى عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإنما قررت وقف الدعم مؤقتا حتى يتم النظر في نتائج التحقيقات.