نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عراقيون ينددون بتكرار التفجيرات المدبرة بمنطقة المشتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إن انفجارات كبيرة للغاية وقعت في شرق العاصمة بغداد، والأنباء الأولية تشير إلى استهداف المواقع التي تكون بها الفصائل العراقية، والكثير من الفيديوهات تشير إلى أن الانفجارات استهدفت سيارة سوداء تابعة لفصائل عراقية تم استهدافها ب 3 صواريخ عبر طائرة مسيرة.

وأضافت "التميمي"، خلال مداخلة، أن الانفجارات وقعت في منطقة "المشتل"، والبعض يشير إلى أنه في داخل هذه السيارة قيادي بارز لهذه الفصائل، وسيارات الإسعاف والشرطة هرعت باتجاه هذا الموقع، كما أن الدفاع المدني تمكن من إخماد النار بصورة عاجلة للغاية.

وأوضحت أن الأهالي أبدوا تخوفهم من وجود استهدافات كثيرة في منطقة "المشتل"، خاصة أن تلك المناطق مكتظة بالسكان، وتحديدا هذه الفترة نظرا لأنها فترة ذروة، حيث تتبضع النساء والشباب والأطفال، كما أن كل المقاهي مفتوحة في هذه الفترة، وبالتالي المنطقة لا تنامي لكثرة السكان.

وأشارت إلى أنه جرى استهداف مستودع للأسلحة تابع لفصائل عراقية شرق العاصمة بغداد، والقوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.