نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: نتنياهو أبلغ بلينكن لن يتم وقف لإطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن تسريبات وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى وجود رفض إسرائيلي على الهدنة الإنسانية، فالقناة الثانية عشرة العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن معه قبل قليل بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل إتمام القضاء على حركة حماس واستمرار العمليات العسكرية هناك.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى أشار إلى أنه سيكون هناك طلب إسرائيلي من الوساطات المصرية والقطرية أو جميع الدول المتداخلة في إطلاق المبادرة، سيطلب منها إعادة النظر في هذه البنود التي قدمتها حركة حماس، وأن تقدم مقترحا جديدا لهذه الهدنة.

وأوضحت أن "بلينكن" أعرب عن قلقه وقلق واشنطن، ونقل هذا إلى "نتنياهو" خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإسرائيلي والآليات العسكرية في منطقة رفح، كون هنالك ما يزيد عن مليون نازح فلسطيني من شمال ووسط القطاع كانوا قد وصلوا إلى رفح، والجيش الإسرائيلي لربما مصمم من خلال العديد من التصريحات لساسته الأمنيين والسياسيين والعسكريين بأن هنالك سيكون انتقالا للمرحلة المقبلة.