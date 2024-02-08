العالم اليوم - 1.9 مليار دولار أرباح البنك السعودي الأول في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 09:24 صباحاً - أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي الأول ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 45 بالمئة لتصل إلى حوالي 7 مليارات ريال (حوالي 1.9 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 4.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقال رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، في بيان على سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إجمالي ربح العمليات قد ارتفع 32 بالمئة لتصل إلى 12.7 مليار ريال بنهاية 2023، مقارنة مع 9.6 مليارا في العام الذي سبقه.

وعزا البنك السعودي الأول سبب ارتفاع الأرباح بنسبة 45 بالمئة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 83 بالمئة، يعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيسي من القروض، ونتيجة لذلك ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40 بالمئة.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين، الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية.

وكذلك ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 26 بالمئة ويعود ذلك إلى نمو محفظة القروض بالإضافة إلى انخفاض التحصيل من الديون مقارنة بالعام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال العام الماضي 3.41 ريالا للسهم، مقابل 2.35 ريالا في 2022.

كما زادات ودائع العملاء بنسبة 12.5 بالمئة إلى 241 مليار ريال بنهاية 2023، مقابل 214 مليارا في العام الذي سبقه.