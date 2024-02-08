نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. الرئيس البرازيلي يزور مصر وإثيوبيا لتعزيز العلاقات مع إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيجري جولة إفريقية الأسبوع المقبل تشمل مصر وإثيوبيا.

وذكرت الوسائل الإعلامية، بأن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده والقارة السمراء.

ومن المقرر أن سيصل الرئيس البرازيلي الأربعاء المقبل 14 فبراير الجاري إلى القاهرة حيث سيستقبله في اليوم التالي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا لوزارة الخارجية البرازيلية.