العالم اليوم - تونس.. انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن مفقودين

انتم الان تتابعون خبر تونس.. انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن مفقودين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 01:22 مساءً - أفاد متحدث قضائي تونسي، اليوم الخميس، بأن 13 مهاجرا سودانيا لقوا حتفهم فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، شرقي البلاد، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف المتحدث أنه تم انقاذ مهاجرين اثنين، فيما ارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا.

وجميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.

وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين "تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة".

وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتى نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.

يذكر أن أكثر من 25 مليون سوداني تضرروا من الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وأدت إلى تشريد نحو 10 ملايين عبر 1.5 مليون منهم الحدود إلى بلدان مجاورة.

وخلفت الحرب الحالية في السودان أسوا كارثة نزوح على مستوى العالم، حيث يشكل النازحون السودانيون نحو 12 % من مجمل النازحين في العالم؛ بحسل منظمة الهجرة الدولية.