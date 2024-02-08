نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تؤكد دعمها لـ "الأونروا" لمواصلة مهامها الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وبحث وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، التعاون بين المملكة والوكالة الأممية.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمير فيصل بن فرحان، استقبل بمقر الوزارة في الرياض، لازاريني، والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين المملكة والوكالة الأممية وسبل تعزيزه، وجدد الوزير السعودي «التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الاونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة».