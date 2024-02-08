نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثي: إسرائيل وبمشاركة بريطانية أمريكية تحضر لاستهداف رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي إن إسرائيل وبمشاركة بريطانية أمريكية تحضر لاستهداف رفح من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك.

وفي كلمة له اليوم الخميس، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي: إن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية تقوم بدور أساسي تحضيرا لاستهداف رفح.

وأضاف الحوثي: "العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة يتجاوز الأسبوع السابع عشر على التوالي بمشاركة أمريكية بريطانية" مضيفا: "رغم تسجيل العدوان على غزة أعلى رصيد من الإجرام إلا أنه يحصد خيبة الأمل والفشل".

وتابع الحوثي: "إحصائيات الشهداء والجرحى والمفقودين في غزة ليست كاملة لأن هناك حالات كثيرة لم تسجل بعد ومجازر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة بلغت 2370 مجزرة"

وأردف: "جرائم الإبادة الجماعية في غزة من أكبر الشواهد على مدى النزعة الإجرامية للعدو الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني" مشيرا إلى أن "العدو الصهيوني بلغ في وحشيته في ارتكاب جرائم الإعدام بدم بارد إلى إعدام الأطفال أمام أهليهم، كما يواصل استهداف المستشفيات والكوادر الصحية ومنع الأدوية ويستهدف سيارات الإسعاف".

وقال إن "العدو الصهيوني يمنع دخول سيارات الإسعاف لبعض الأحياء لنقل الجرحى بهدف قتلهم وإبادتهم والنازحون والأهالي يواجهون مأساة مركبة من جهة القصف والجوع والعطش، ومن جهة انتشار الأمراض والأوبئة".

وأشار الحوثي إلى أن "العدو الصهيوني يقطع الاتصالات في غزة ويفصل المدن والبلدات عن بعضها إمعانا في المعاناة".

وأكد أنه "ينطبق على ممارسات العدو الإجرامية كل عناوين الشر والطغيان والكفر والوحشية والحقد أمام مرأى ومسمع من العالم".