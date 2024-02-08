نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على طول حدود غزة بمثابة جرائم حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الضربات الإسرائيلية التي دمرت منازل السكان على طول الحدود في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأوضح فولكر تورك: "التدمير الشامل للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني ودون سبب، يعد بمثابة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 27840 شهيدا و67317 إصابة.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.