العالم اليوم - استهداف مسؤول عسكري في حزب الله بمسيّرة جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 06:28 مساءً - تعرض مسؤول عسكري في حزب الله لإصابات خطيرة وأصيب شخص آخر كان برفقته، بعد استهداف سيارة بطائرة مسيّرة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن الهجوم "إسرائيلي"، حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.

وأوضحت مصادر "دوت الخليج"، أن المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله" كان المستهدف في الهجوم، وتعرض لإصابات خطيرة.

ورصدت مصادرنا تحليقا لطائرات مسيّرة يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يشار إلى أن مدينة النبطية بعيدة نسبيا عن حدود لبنان مع إسرائيل، وبقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.