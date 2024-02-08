العالم اليوم - هجوم النبطية.. فيديو للحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله

انتم الان تتابعون خبر هجوم النبطية.. فيديو للحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 06:28 مساءً - رصدت كاميرا مراقبة لحظة استهداف سيارة بهجوم نفذته طائرة مسيّرة، في مدينة النبطية جنوبي لبنان، الخميس.

وتعرض مسؤول عسكري في حزب الله لإصابات خطيرة وأصيب شخص آخر كان برفقته في الهجوم، حسبما أفاد مصدر أمني لبناني.

وتبدو في الفيديو سيارة متحركة تتعرض لهجوم خاطف وتنفجر، بينما يركض شخصان من موقع قريب عقب الانفجار.

وقال المصدر الأمني إن الهجوم "إسرائيلي"، حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.

وأوضحت مصادر "دوت الخليج"، أن المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله" كان المستهدف في الهجوم، وتعرض لإصابات خطيرة.

ورصدت مصادرنا تحليقا لطائرات مسيّرة يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يشار إلى أن النبطية بعيدة نسبيا عن حدود لبنان مع إسرائيل، وبقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.