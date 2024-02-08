فرنسا: وفاة أكثر من 5000 شخص بسبب حرارة الصيف في 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:35 مساءً - قالت السلطات الصحية في باريس، اليوم الخميس، إن الصيف القائظ الذي شهدته فرنسا في عام 2023 أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص.

وفاة 1500 شخص بسبب حرارة الصيف

وأعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا نحو 1500 شخص وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأربع المختلفة التي ضربت البلاد خلال الصيف الماضي.

ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب حرارة الصيف يبلغون 75 عاما

وكان ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال فصل الصيف يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر.

استراتيجيات التكيف

وقالت وكالة الصحة العامة إن هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية في جميع أنحاء البلاد وتعزيز استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ من أجل الحد من تأثير الحرارة على صحة الأشخاص.

مواجهة درجات الحرارة القصوى

وتعمل مدينة باريس، على سبيل المثال، على وضع مفاهيم لمواجهة درجات الحرارة القصوى المتوقعة التي تصل إلى 50 درجة مئوية في العاصمة بحلول عام 2050.