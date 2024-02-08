وزير الخارجية الأمريكي لـ إسرائيل: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:35 مساءً - جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تأكيده على عزم واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحفاظ على أمن إسرائيل.

أمريكا تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهمية إقامة دولة للفلسطينيين، وذلك بعدما وعد بلينكن في وقت باعتراف واشنطن، بدولة فلسطينية مستقلة، قبل نهاية 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية لا تزال فكرة ولم تصل إلى مرحلة مشروع قرار لكن واشنطن تؤكد سعيها الجاد لإقامة دولة فلسطينية، مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل.

وفي وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وتستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ورفض ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإدلاء بتفاصيل حول الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال، في مؤتمر صحفي، إن تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ميلر: "نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

وأضاف: "هناك عدد من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك. هناك عدد من تسلسل الأحداث التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "نبحث مجموعة واسعة من الخيارات ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأمريكية".

وذكر موقع "أكسيوس"، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف المحتمل أمريكيًّا ودوليًّا بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.

وأبلغ وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، الثلاثاء الماضي، مجموعة من النواب في بلاده أن الحكومة وحلفاءها "سينظرون في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الأمم المتحدة"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

في ذات الإطار، قال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ناقشا، خلال اجتماع، الأربعاء، منع التصعيد في الشرق الأوسط.

ووفق البيان، ناقش الجانبان "الجهود المستمرة لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، وأكدا دعمهما لأوكرانيا في حربها أمام روسيا"