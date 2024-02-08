نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زالوجني يكشف عن تفاصيل لقائه مع زيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني عن بعض تفاصيل لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل الإعلان عن إعفائه من منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار زالوجني في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس، إلى أن "معركتنا تستمر وتتغير كل يوم، وتختلف مهام عام 2022 عن مهام عام 2024، ولذلك ينبغي على الجميع التغير والتكيف مع الواقع الجديد أيضا من أجل أن ننتصر معا".

وأضاف زالوجني أنه كان لديه "حديث مهم وجدي" مع زيلينسكي، مضيفا أنه "تم اتخاذ القرار بضرورة تغيير المواقف والاستراتيجية".

وعبر زالوجني عن امتنانه لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ووزارة الدفاع والرئيس الأوكراني.

وبعد اللقاء أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إعفاء زالوجني من مهام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية وتعيين قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي في هذا المنصب.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن إقالة زالوجني الوشيكة منذ 29 يناير الماضي، حيث اقترح عليه زيلينسكي منصبا آخر، حسب التسريبات، لكن زالوجني رفض ذلك ورفض تقديم الاستقالة من قيادة القوات الأوكرانية.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث كذلك عن وجود خلافات وتوتر في العلاقات بين زيلينسكي وزالوجني في الفترة الأخيرة.