نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط في المخابرات الإسرائيلية يستقيل بسبب حماس.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس عن استقالة ضابط مخابرات بسبب مافعلته حماس فى يوم 17 اكتوبر ويسمى لدى الاسرائيلين (اليوم الاسود) كما وصف المخابرات الإسرائيلية بالفشل وبسبب هذا الفشل راح عشرات القتلى من الجنود الإسرائيلية مع أسر العشرات من قبل مسلحي حماس.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضابط أجرى اتصالا بمسؤولة المباشر فى الجيش قبل بضعة أيام وخلال هذا الاتصال طلب الضابط من مسؤولة إنهاء مهامه واستقالته من الجيش لأسباب شخصية تتعلق به وجاء ذلك حسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إلى أن الضابط أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وأنه في نهاية إجازته سوف يدرس ويفكر جيدا فى مستقبله مع الجيش الإسرائيلي وهل سيستقيل من الجيش أم سيكمل مسيرتة.

وذكر أنه لم يؤكد المتحدث باسم الجيش في تصريحا له عن استقالة الضابط، لكن يفهم من تصرفاته وطلبة أنه لديه نية لفعل ذلك.