وزير الداخلية الباكستاني يعلن اختتام عملية الاقتراع في ظل استقرار الوضع الأمني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية عن اختتام عملية الاقتراع في ظل استقرار الوضع الأمني العام في جميع أنحاء باكستان بشكل عام بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة بشكل سلمي.

ووفق بيان صادر عن سفارة باكستان في القاهرة، قال وزير الداخلية الباكستاني: إنني أقدر التفاني والاحترافية التي لا تتزعزع لقواتنا الأمنية ووكالات إنفاذ القانون وأفراد الشرطة، فقد تم نشر هذه القوات على نطاق واسع وبأعداد كبيرة، لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وهو ما يشكل شهادة على التزامهم بالديمقراطية لشعب باكستان.

وأضاف: نتوجه بتهنئة خاصة إلى جميع أفراد الأمن الذين لعبوا دورًا حاسمًا في توفير بيئة التصويت السلمية، فقد غطى انتشارهم حتى المناطق النائية في بلوشستان، وخيبر بختونخوا، والسند الداخلية، والبنجاب، مما يؤكد التزامنا بضمان حق كل مواطن في التصويت في جو آمن.

وأضاف أنه على الرغم من بعض الحوادث المتفرقة، ظل الوضع العام تحت السيطرة، مما يدل على فعالية تدابيرنا الأمنية.

وأشار إلى أن الانتهاء السلس لعملية الاقتراع أكد على التزام القوات المسلحة الباكستانية وقوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون بتوفير بيئة سلمية للناخبين، وتمكينهم من ممارسة حقهم الديمقراطي دون خوف.