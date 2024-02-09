نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة أبدت اهتماما بالتحقيق في حادث "إيل-76" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن الولايات المتحدة أبدت اهتماما بالتحقيق في حادث إسقاط طائرة "إيل 76" الروسية في مقاطعة بيلغورود، وقدمت التعازي.

وقال أنطونوف للصحفيين بعد زيارته لمقر الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، يوم الخميس: "لفتنا انتباه الطرف الآخر إلى مقترح الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تنظيم تحقيق دولي في الحادث بحيث لا يتهمنا أحد بأن هذه معلومات مشوهة أو غير صحيحة".

وتابع: "أوردنا كلام الرئيس بوتين الذي أعرب عن استغرابه إزاء عدم وجود النية لدى أي منظمة دولية للقيام بذلك".

وأضاف: "يجب الاعتراف بأن الجانب الأمريكي قدم التعازي في ما حدث، وأبدى اهتماما بتفاصيل المقترح الروسي بشأن إجراء التحقيق، ولكنهم قالوا بوضوح إن الحديث لا يدور عن عمل ثنائي بالطبع، بل عن العمل في إطار الأمم المتحدة على سبيل المثال".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 24 يناير الماضي أن طائرة عسكرية روسية من نوع "إيل 76" أسقطت بصاروخ في مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأراضي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الطائرة كانت تقل 65 أسيرا أوكرنيا كان من المقرر مبادلتهم بالأسرى الروس، وأسفر الحادث كذلك عن مقتل 3 عسكريين روس وأفراد الطاقم الـ 6.

وقال الجانب الروسي إن الصاروخ تم إطلاقه من الأراضي الأوكرانية من منظومة "باتريوت" الأمريكية الصنع.

أما الجانب الأوكراني، فلم ينف أو يؤكد إسقاط الطائرة الروسية، وقال إنه لا يمتلك معلومات عن وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.