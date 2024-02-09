نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أوكرانيا بالقاهرة يؤكد دور العمل الأدبي بتعزيز العلاقات بين بلاده والبلدان العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت سفارة أوكرانيا في القاهرة ندوة خاصة بملامح الترجمة الأدبية في أوكرانيا من العربية وإليها، وذلك في إطار نهاية الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووفق بيان صادر عن سفارة أوكرانيا بالقاهرة، شهدت الفعالية المقامة بمبادرة من سفارة أوكرانيا في القاهرة، حضورا واسعا ضم ممثلين عن الأوساط الأدبية والصحفيين والمترجمين والناشرين والطلاب، وكذلك الجالية الأوكرانية والسلك الدبلوماسي.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب سفير أوكرانيا في مصر ميكولا ناهورني عن امتنانه للهيئة المصرية العامة للكتاب مشيدا بحسن التعاون والدعم القيم في تنظيم الندوة.

كما أكد سعادته على أهمية دور العمل الأدبي في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين أوكرانيا والبلدان العربية، وخاصة جمهورية مصر العربية، ما يؤدي إلى تحقيق المزيد من التفاهم والتقارب والتعاطف والاهتمام المتبادل بين شعوبنا الصديقة وأردف قائلا إن خير دليل على ذلك هو استمرارية الجهود المشتركة المثمرة في ترجمة ونشر الكتب الأدبية على الرغم من تحديات الحرب الروسية الدائرة ضد أوكرانيا وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والإنسانية السلبية على جميع أنحاء العالم.

وتناولت الندوة عرضا يسلط الضوء على محطات مهمة في تاريخ التفاعل الأدبي بين أوكرانيا والدول العربية منذ العشرينيات للقرن الماضي وحتى يومنا هذا، وتلاها حلقة نقاش شارك فيها كل من المتحدثين: الكاتب والناقد الأدبي المصري الدكتورسمير مندي، ومدير دار صفصافة للنشر محمد البعلي، ومساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام الدكتور محمود القيعي، ومستشار سفارة أوكرانيا في القاهرة فولوديمير مارتينيوك.

وخلال الحوار، تم استعراض الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالترجمة الأدبية من العربية الأوكرانية والتأكيد على ظهور جيل جديد من المستعربين خلال العصر التاريخي الحديث بعد استعادة استقلال أوكرانيا في عام 1991، مما وضع أساسا ملائما للترجمة المباشرة بين اللغتين دون أي وساطة ثالثة

كما شارك في الندوة المترجمون المحترفون، ومنهم عماد الدين رائف وأوكسانا بروخوروفيتش، عن طريق إلقاء كلمة مسجلة، حيث تبادلوا وجهات النظر حول خصوصيات الترجمة الأدبية وتجاربهم الشخصية

واختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية، غطت مواضيع عامة وحقائق غير معروفة، مما قدم ملخصًا شاملًا للندوة

وأتيحت لضيوف الندوة أيضا فرصة الاطلاع على مجموعة من الإصدارات الأدبية المترجمة بالعربية والأوكرانية.