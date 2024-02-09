نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: العدوان على بغداد دعم أمريكي للكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "الهجوم المعادي الذي نفذته "سنتكام" في بغداد، يأتي في إطار مواصلة الدعم الأمريكي لجرائم تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني".

واستنكر كنعاني اليوم الخميس بشدة "العدوان الأمريكي على العراق، الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد المقاومة، ومن بينهم أبو باقر الساعدي أحد كبار قادة مكافحة الإرهاب وداعش".

وأضاف: "هذا ما نعتبره مثالا صارخا على إرهاب الدولة الأمريكي، وانتهاكا للسيادة الوطنية وووحدة أراضي العراق، ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية".

واكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "الهجوم الذي نفذته قوات "سنتكام" الإرهابية في بغداد، يصب في خانة مواصلة الدعم الأمريكي لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

واعتبر كنعاني أن "استمرار المغامرات الأمريكية يشكل تهديدا ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وذكّر ثانية بالمسؤولية التي تتحملها الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي في وقف الهجمات غير القانونية والأحادية الأمريكية في المنطقة وكذلك منع توسيع نطاق الأزمة وتهديد الاستقرار.