نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شـلــون تعرف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.. هـنــا لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت مسألة الرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين في مختلف مناطق البلاد. يُقدم هذا النوع من الرعاية الدعم للعديد من المتقدمين الذين يسعون إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود. يُتاح للمواطنين استعلام عن كشوفات المستفيدين من الرعاية، وسنقدم فيما يلي شرحًا لهذه العملية.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024

في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه العالم كله خلال هذه الفترة وضعت الحكومة العراقية رابط للتعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي لتسحين مستوى معيشتهم ويمكن التعرف عليهم من خلال إتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

لا بد من الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

في الصفحة المفتوحة يتم الدخول إلى "قسم الخدمات الالكترونية".

يتم الضغط على خيار “هيئة الرعاية الاجتماعية”.

كذلك يقوم المواطن بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها والتأكد من صحة اسم المحافظة.

الضغط على خيار “استعلام”.

الانتظار حتى يتم إظهار الكشوف بعدها يقوم المواطن بتحميلها.

بعد تحميل الكشوف يقوم المواطن بالبحث عن اسمه في الكشوف.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على أسماء الرعاية الاجتماعية

لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن لـ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لا بد أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.

كذلك لا بد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الخامسة عشر إلى الخامسة والخمسون بالنسبة للسيدات.

لا بد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الثامنة عشر إلى سن الستين بالنسبة للرجال.

أيضا لا بد أن يكون المواطن ليس لديه أي أملاك أو أصول عقارية.

لا بد أن يقوم المواطن بتقديم كافة الأوراق المطلوبة من للتقديم.

أن يكون مقيم بشكل دائم في دولة العراق.

أن يلتزم كل المواطنين بالشروط للحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل.

لا بد أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربع أفراد للحصول على الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك ببساطة ان تكون من أسماء الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك لا بد من تحقيق كافة الشروط المطلوبة والتي قمنا بذكرها في السابق، حيث أهم المستندات هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية، كما أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم هم الأرامل والأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل.