نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعديل جديد في رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق (اعرف راتبك بعد الزيادة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب التقاعد، حيث ستصل هذه الزيادة إلى حد أقصى قدره 100 ألف دينار عراقي. يثير هذا الإعلان اهتمام العديد من المواطنين العراقيين الذين يتسائلون عن كيفية صرف هذه الزيادة. قامت وزارة المالية بتحديد شروط يجب توفرها لدى المتقاعد للحصول على هذه الزيادة.

وسنقوم في هذا المقال بتوضيح جميع التفاصيل حول هذه الزيادة والشروط اللازمة للتأهل لها. تابعونا لمعرفة المزيد.

شروط التقدم بطلب للحصول على رواتب المتقاعدين

يشترط علي المواطن أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

يجب علية أيضا أن يكون مقيما بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

ينبغي علي المتقاعد أن يكون أدي في وظيفيته مدة لا تقل عن 20 عاما.

يشترط علي المواطن أن لا يقل سنة عن أل 60 عاما فأكثر.

ينبغي علي المواطن أن يكون لدية حساب بنكي، ذلك لكي يتم صرف الراتب من خلاله.

موقع وزارة المالية العراقية

احسب راتبك بعد الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق

المواطنون الذين يتقاضون راتب نحو 700 ألف دينار سيتم زيادة في رواتبهم وسيتقاضون نحو 800 ألف دينار عراقي.

المواطنون الذين يتقاضون رواتب بقيمة 600 ألف دينار عراقي، سيتقاضون زيادة عن رواتبهم بقيهم 100 ألف دينار عراقي بينما حساب رواتبهم بعد الزيادة نحو 700 ألف دينار عراقي.

تعرف علي خطوات الاستعلام عن الزيادة الخاصة برواتب التقاعد