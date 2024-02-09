العالم اليوم - 7 غارات.. أميركا تقصف أهدافاً حوثية "دفاعاً عن النفس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 04:21 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية "سنتكوم"شنت، الخميس، سبع ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزة الأميركية في بيان : "في 8 فبراير، بين الساعة 5 صباحا و9 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات (CENTCOM) سبع ضربات دفاع عن النفس ضد أربع زوارق تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وأضافت "حددت القيادة المركزية الأميركية هذه الصواريخ والمركبات الأميركية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأكدت "سنتكوم ": "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

تمدير 100 صاروخ ومنصة إطلاق

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بدأت في يناير "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق".

وأضاف: "منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 يناير، قمنا بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة".

وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 فبراير "دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ".

وذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تواصل تقييم نتائج الضربات السابقة في العراق وسوريا في 2 فبراير، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 مسلحا مرتبطًا بمجموعات موالية لإيران قتلوا أو أصيبوا فيالضربات الأميركية التي استهدفت 7 منشآت، والتي شملت أكثر من 85 هدفا".