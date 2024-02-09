نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هؤلاء أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالتحضير للإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية. يُعتبر هذا البرنامج واحدًا من وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة للفئات ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويُستفيد من البرنامج نحو 150 ألف أسرة في جميع محافظات العراق، وذلك بسبب تلقي الوزارة آلاف الطلبات من المواطنين. يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وسنوضح ذلك في الفقرات التالية.

شروط القبول في اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية على وجود عدة شروط لا بد من توافرها حتي يتم القبول ضمن المستفدين من الوجبة الاخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدودها.

ينبغي أن يكون عدد افراد الاسرة أربعة فيما فوق ولا يقل عن ذلك.

العمر للرجال (18-60) عاما اما النساء (15-55) عاما.

تقديم ما يثبت عدم ملكية اي نشاط تجاري أو اصول عقارية أو اراضي.

ان يكون من الفئات محدودة الدخل بشرط عدم وجود معاش من الحكومة أو منحة مقدمة من أي هيئة خيرية أخرى.

أسباب رفض القبول في الرعاية الاجتماعية

وتستقبل الوزارة آلاف الطلبات المقدمة يوميا من المواطنين وقد يتم رفضها لعدة أسباب وتتمثل فيما يلي:

عدم اكتمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

عدم مطابقة الشروط المطلوبة مثل الحالة الاجتماعية أو العمر أو الحالة الاجتماعية.

قد يحصل الشخص المتقدم على دعم حكومي آخر من وزارة الشؤون الاجتماعية أو منحة مادية من مؤسسة خيرية.

عدم صحة المعلومات المقدمة في الاوراق والوثائق وهذا يتم رفضها بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

وأكدت الحكومة إنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين الدفعة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

النقر على قسم الرعاية الاجتماعية ثم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اختيار المحافظة التابع لها ثم ادخال المعلومات الشخصية بشكل صحيح.

الضغط على كلمة تحميل ثم يتم تنزيل كشوفات الاسماء على جهازك.

يمكن معرفة الاسم من خلال كتابته في خانة البحث.

أسماء الوجبة الأخيرة 2024

وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي خدمات شاملة للمواطنين، وتعلن عن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024، ويبحث العديد من المواطنين عن أسمائهم في قوائم المستفيدين، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي لم يتم بعد بسبب عملية انتقاء الأسماء وفقًا للمعايير والشروط المحددة.