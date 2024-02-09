نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية pdf عبر موقع مديرية الأحوال المدنية شئون البطاقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعتبر البطاقة الوطنية واحدة من الوثائق الرسمية الأكثر أهمية التي يجب أن تكون متاحة لكل مواطن عراقي، حيث يُتعامل معها في جميع الجهات الحكومية. قامت الحكومة العراقية بتسهيل جميع إجراءات حجز الاستمارة الخاصة بتقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت، ونقدم لكم في هذا التقرير كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية بصيغة PDF.

وستقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحميل استمارة البطاقة الوطنية بصيغة PDF.

استمارة البطاقة الوطنية pdf

وقامت وزارة الداخلية العراقية في الآونة الأخيرة باستبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة بالبطاقة الوطنية الموحدة، وقد أصدرت المحكمة الاتحادية حكمًا يفيد الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المصالح الحكومية، لذا فمن الواجب على المواطنين العراقيين حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة واستخراجها في أقرب وقت، ويتم حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا دون أي رسوم.

استمارة البطاقة الوطنية العراقية بصيغة PDF

تحميل استمارة البطاقة الوطنية pdf

ويمكن تحميل استمارة البطاقة الوطنية pdf من خلال الدخول على موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية من هــنـــا .

خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة

وهناك عدة خطوات لحجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة وهي على النحو التالي:

توجه إلكترونيًا إلى رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة من خلال موقع مديرية الأحوال المدنية العراقية.

سجل كافة بياناتك المطلوبة منك بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها في الاستمارة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إهمال أي خانة.

عليك القيام باختيار واحد من التواريخ المتاحة أمامك بشكل تلقائي للمواطنين اختر الموعد المناسب لك لاستلام البطاقة.

إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بك بكل دقة.

يشار إلى أن عملية الحجز وتعبئة الاستمارة متاحة لكل مواطن مرة واحدة فقط وذلك كل فترة 10 أيام، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لكل المواطنين العراقيين للحجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

وحتى تتم عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة يجب اتباع الشروط التالية: