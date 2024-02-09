كشوفات جوجل درايـف PDF اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد قطاع كبير من المواطنين في العراق للانتظار بفارغ الصبر للإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية. تتواصل الوزارة في عمليات الفحص والمراجعة للطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يتطلعون للحصول على الدعم الاجتماعي في هذه الفترة الحساسة.

وتأخرت الوجبة الأخيرة نظرًا للكم الكبير من الطلبات التي تتطلب مراجعة من الجهات المختصة. تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم للفئات ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة، محاولة توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وللتحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، يمكنكم الاطلاع على الرابط المخصص لذلك الذي سنوفره في السطور التالية.

شروط القبول في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

شملت الوجبة الجديدة نحو 2 مليون و150 الف مواطن من المتقدمين للحصول على الدعم الذي يقدم شهريا تزامنا مع بداية شهر فبراير 2024، ولذلك وضعت الوزارة عدة شروط للقبول ضمن المتقدمين تتمثل فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسيك ويقيم بشكل دائم في العراق.

عدد أفراد الاسرة ينبغي ألا يقل عن 4 أفراد.

العمر المطلوب للشخص المتقدم لا يقل عن 18 ولا يزداد عن 60 عاما.

تقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة (رقم الهوية، شهادات الميلاد لافراد الأسرة، صورة بطاقة التموين، صورة من السجل المدني للمتقدم، شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة).

ألا يكون حاصلا على معاش حكومي أو مسجل في برنامج دعم آخر لوزارة الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك انشطة تجارية أو اصول أو عقارات.

أن يكون من الفئات المستحقة للدعم (الاسر محدودة الدخل، الارامل، المطلقات، الايتام، اسر الشهداء، ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية).

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وحددت الحكومة العراقية امكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي الالكترونية للتسهيل على المواطنين بدلا من التوجه إلى المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: